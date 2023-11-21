Önce gazetecileri çağırdı, sonra ayağına bağladığı kum torbasıyla deniz atladı

Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen Şeref B., ilçedeki bir gazeteye ulaşarak Gümbet Mahallesi'nde ayağına kum torbası bağlayıp iskeleden aşağı atlayacağını söyledi.

İhbarı alan basın mensupları olay yerine geldiğinde Şeref B. denize atladı. Şahsı kurtarmak için basın mensupları da denize atladı.

İskeleye bağlı bir motoryattan bıçak alınarak Şeref B.'nin ayağındaki ip kesildi ve sonra bota bindirilen şahıs karaya çıkarıldı.

İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şeref B., sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildikten sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.