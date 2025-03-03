Önder canlı yayında paylaştı: İşte İmralı ziyaretinin yeni fotoğrafları...

DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Habertürk canlı yayınına konuk oldu.

Önder, DEM Parti heyetinin 3. İmralı ziyaretinde çekilen fotoğrafları paylaştı.

Önder, fotoğraflarda görülen anıtın Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edildikten sonra İmralı'da gömüldüğü mezarların olduğu bölgede bulunduğunu anlattı.

Sırrı Süreyya Önder, fotoğrafları ve çekildiği yeri şöyle anlattı:

"Mezardaki nergislerden 3 demet yaptık"

Burası İmralı adasının tepesi. Bu bir anıt. Arkasındaki mezar da rahmetli Menderes'in ilk defnedildiği mezar. Burayı ben ve Pervin Hanım ziyaret etmek istedik. Gittik. Duygusal bir andı. Buradan belki terör, terörist meselesine geçiş yapabiliriz. Ben böyle mezarda yatmak isterim. Mümkünse taşım da toprağa karışsın. Burada devlet yönetimine de sitem etmek isterim. Şimdi burada bir bahçıvanlık faaliyeti yok, kabirler çökmüş. Hüdainabet nergisler yetişmiş. Dedim ki bütün açıklığıyla 'üç buket yapalım birini sayın Erdoğan'a, birini sayın Bahçeli'ye birini de sayın eşbaşkanlarımıza götürelim' dedim. Aldım, sonra mezar çiçeği onun yarattığı çağrışımlar var. Yanlış anlaşılma olabilir. Pervin hanımla eş başkanlarımıza verdik diğerlerini bölüşüp evimize götürdük. Doğallığını bozmadan, bir betona görmeden burada ihtimam gerekiyor. İslamiyette cenazeye ve kabrine rıfk ile yaklaşmak önemlidir.

"Celal Bayar komitacıydı"

Celal Bayar komitacıydı, günün paradigmasıyla teröristti. Sonra bu ülkeye cumhurbaşkanlığı yaptı. Sonra kendisi tefrik etmeye başladı insanları terörist diye. Teröristin tanımı değişti. Akabinde idama mahkum edildi. Menderes ve iki arkadaşı rahmetli asıldılar. Biri Başbakan biri Maliye Bakanı biri bir başka bakandı. Ve terörist olarak idam edildi. Seçilmiş bakan ve başbakandılar. Sayın Bayar yaş haddiyle. Sayın Bayar bu ülkenin kurucu babaların içindedir. Ege'de bugün artık düğün folklorü haline gelen zeybek ve efeler, Ege'nin teröristleri ve eşkıyalarıydı. Tırnak içinde kullanıyorum. Yüzlercesi asıldı vuruldu. İtibarı iade edildi lafına da takığım. Bir insanın itibarı varsa iade olmaz. Kabri Vatan Caddesi'ne taşındı. Bir arkadaşım Vatan Caddesi'ndeki kabirler de bundan farklı değil, dedi. Menderes'i asanlar halk kahramanıydı, 27 Mayısçılar. Sonra Madanoğlu ve etrafındaki insanlar 12 Mart'ta onlar terörist oldular. Bu ülkenin teröristi bitmiyor.