'Önemli olan asgari ücretin alım gücüdür'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın yapılacak 3. toplantısı merakla beklenirken CHP İşçi Sendikaları, Esnaf-Sanatkar ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ağbaba, asgari ücrette belirlenecek rakamın temel gıda ürünlerindeki karşılığının önemine vurgu yaparak, “Buradaki en önemli konu asgari ücretin ne olacağından, rakamdan öte asgari ücretin alım gücüdür. Geçtiğimiz yıl asgari ücret 4 bin 250 TL idi, yıl ortasında 5 bin 500 TL oldu, sorulacak soru şu; 5 bin 500 TL mi büyük, 4 bin 250 TL mi? Cevabı maalesef 4 bin 250 TL, 5 bin 500 TL’den büyük. Niye çünkü 4 bin 520 TL’nin alım gücü 5 bin 500 TL’nin alım gücünden çok daha yüksek, temel gıda ürünlerinde. Yumurtasından pirincine, ekmeğime, etine kadar 4 bin 250 TL’nin alım gücü 5 bin 500 TL’den daha yüksek.” dedi.

2022 yılı asgari ücretine ara zamla birlikte 5 bin 500 TL’ye yükseltilmesine karşın bu rakamın alım gücü karşısında eridiğini vurgulayan Ağbaba, “Bugün yapılması gereken şey asgari ücretin alım gücünü yükseltmektir. Yüzde 85 enflasyonun olduğu, dünyada en büyük gıda enflasyonuna sahip ülkenin Türkiye olduğu bu koşullarda bunun da olması zor gözüküyor. Enflasyon devam ettiği sürece temel gıda ürünlerinde, tarım ürünlerinde girdi fiyatları yani mazotu, gübresi, ilaçta fiyatlar artmaya devam ettiği sürece asgari ücretin alım gücü de düşecektir.” diye konuştu.

Partisinin asgari ücret önerisini 10 bin 128 olarak açıkladığını da hatırlatan Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

“Birkaç ay sonra bu zamlar devam ettiği sürece asgari ücretin alım gücü düşmeye devam edecek. Yine bir gerçeği paylaşalım; bizim asgari ücretli oranımız yüksek. Avrupa’da yüzde 3, 5, 7, 8 iken tüm çalışanlar içerisinde asgari ücretli bizim ülkemizde Merkez Bankası’nın açıklamış olduğu verilere göre tüm çalışanlar içerisindeki asgari ücretli yüzde 50, DİSK’in verileri daha farklı, yüzde 65 diyenler var. Asgari ücret olağan ücret olmuş durumda.”

"Aynı oranda zam yapılmalı"

Asgari ücret tartışmalarında memur ve emekli maaşlarına verilecek yeni yıl zamlarına ilişkin de hatırlatma yapan Ağbaba, “Burada asgari ücret sadece gündeme geliyorken memur maaş zamlarının gündeme gelmesi gerekiyor. Emekli zamlarının, maaşlarının gündeme gelmesi gerekiyor. Son tahmini enflasyon 6 aylık enflasyon yüzde 14 gözüküyor, bu ay muhtemelen yüzde 4 açıklanacak ve memur zamları yüzde 18 üzerinden tartışılacak. Şimdi bir tarafta asgari ücret 5 bin 500 TL’den 10 bin TL mi olsun tartışmaları sürerken memur maaşına, emekli maaşına yüzde 18-20 civarında zam geleceği tartışılıyor. Biz diyoruz ki; asgari ücrete hangi oranda zam yapılıyorsa memur maaşına, emekli maaşına aynı oradan zam yapılmalıdır.” dedi. (ANKA)