'Öngörülü Liderlik Zirvesi' Sabancı Üniversitesi ve GESDA iş birliğinde İstanbul’da yapıldı

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Öngörülü Liderlik Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Zirve, Cenevre Bilim ve Diplomasi Öngörü Merkezi (GESDA) iş birliğiyle 20–23 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. Zirve boyunca geleceği öngören liderlik kavramı etrafında bilim, teknoloji, politika ve iş dünyasından pek çok isim bir araya geldi.

Zirvenin son günü gerçekleştirilen oturumlarda tarihsel perspektiften Türkiye’nin geleceğe dair liderlik potansiyeli değerlendirildi. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Dünya Ekonomik Forumu Geçici Başkanı Peter Brabeck-Letmathe ilham verici konuşmalarında liderliğin yenilik ve vizyonla birleştiği anlara vurgu yaparken, kapanış oturumunda İtalya Eski Başbakanı ve IE Siyaset, Ekonomi ve Küresel İlişkiler Okulu Dekanı Enrico Letta, Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ve GESDA Genel Sekreteri Stéphane Decoutère bilimin, diplomasinin ve iş birliğinin geleceği nasıl şekillendirebileceğine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, zirvede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bilimin, teknolojinin, diplomasinin ve insanlığın bir araya gelmesi gereken bir çağdayız. Mühendislik ile sosyal bilimlerin iç içe ve birlikte çalışmadan çözüm üretemeyiz. Bu alanlar, birlikte kolektif bir zekâ oluşturuyorlar. Yeni bilim insanları, artık yalnızca kendi laboratuvarlarında değil, küresel ağların bir parçası olarak çalışıyor; dünya çapında kolektif zekâya katkıda bulunuyorlar. Böylesi bir dünyada yalnızca veriyi ve analitiği değil, insan davranışını ve toplumsal dinamikleri de anlayan insanlara ihtiyacımız var. Artık iş birliği, dayanışma ve açık iletişim, teknik bilgi kadar önemli hale geldi.”

(Soldan sağa) Prof. Dr. Yusuf Leblebici (Sabancı Üniversitesi Rektörü), Güler Sabancı (Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı), Peter Brabeck-Letmathe (GESDA Yönetim Kurulu Başkanı)

“Öngörülü liderlik anlayışımız doğrultusunda GESDA ile ortak noktada buluştuk”

Sabancı Üniversitesi’nin Mühendislik, Yönetim Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler fakültelerinin ortak çalışmasıyla oluşturulan Veri Bilimi ve Analitiği Programı’nın, bilimsel akıl yürütme ile insan iç görüsünün nasıl bütünleşebileceğine güzel bir örnek olduğunu belirten Güler Sabancı, “Geleceğin liderleri için en temel beceriler; birlikte çalışabilme, etkili dinleme, veriyi eleştirel biçimde yorumlama ve kolektif zekâ oluşturma yetkinlikleridir. Liderlik yalnızca öngörüyle ya da amacı tanımlamakla ilgili değil; insanlarla, yani ekiple ilgilidir. Ekibin inanması, ikna olması ve harekete geçmek istemesi gerekir. Rıza inşası, liderliğin özüdür. Bugün en kritik unsur değişime açık olma tutumudur. Liderden ekibe, ekipten lidere karşılıklı bir açıklık kültürü geliştirmemiz gerekiyor. Çevik, esnek ve uyumlu olmalıyız; çünkü açık olma tavrı hayatı kolaylaştırır ve bizi geleceğin değişim senaryolarına hazırlar. Üniversitemiz 25 yıl önce kurulduğunda, disiplinler arası bir yapı üzerine inşa edilmişti. Bu yaklaşım, o dönem için radikaldi ama bugün öngörülü bir vizyon olarak karşımıza çıkıyor. 25 yıl önce attığımız bu adım, aslında geleceğin üniversitesinin nasıl olması gerektiğine dair bir tasarımdı. GESDA da bu yönde çalışmalar yapan bir kurum ve üniversitemizin kuruluşundan sonra faaliyetlerine başladı. Şimdi öngörülü liderlik anlayışımız doğrultusunda GESDA ile ortak noktada buluştuk. Geleceğe bakarken, aynı öngörü ve yenilik ruhunu sürdürmek bizim sorumluluğumuz. Üniversitemizin rektöründen akademik kadrosuna, yeni nesil liderlerinin geleceği yeniden tasarlayacaklarına inanıyorum. Bu vizyon ve yenilikçi ruh, Sabancı Üniversitesi’nin başarısını şekillendirmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Günümüzün çoklu kriz ortamı ve yeni fırsat alanları değerlendirildi

Açılış günü, Rektör Yusuf Leblebici ve GESDA Genel Sekreteri Stéphane Decoutère’nin konuşmalarıyla başladı. Ardından Marga Gual Soler, “Bilim diplomasisi ve küresel yönetişimde öngörünün önemi” üzerine konuşurken, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Dekanı Meltem Müftüler-Baç günümüzün çoklu kriz ortamını ve yeni fırsat alanlarını değerlendirdi. Günün ilerleyen oturumlarında bilgi kirliliği çağında doğru veriye ulaşmanın zorlukları, disiplinlerarası iş birliğinin küresel bilimsel dönüşümdeki rolü alanında ele alındı. Gün, İsviçre Büyükelçiliği ve Sabancı Üniversitesi’nin ortak resepsiyonu ile sona erdi.

“Bilimsel Öngörü” temalı ikinci ve “İnsan, Toplum ve Gezegenin Geleceği” temalı üçüncü günde Sabancı Üniversitesi Tuzla kampüsünde enerji, gıda güvenliği, yapay zekâ ve kuantum teknolojileri gibi geleceği şekillendiren konulara odaklanıldı. Uluslararsı Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol’un IICEC (Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi) Direktörü Bora Şekip Güray ile yaptığı röportajın da canlı olarak yayınlandığı “Geleceğin Enerjisi” panelinde, yine alanda uzman isimler enerji güvenliği, enerji alanındaki fırsat, zorluklar ve ele alınması gereken öncelikli konuları tartışmaya açtı.

Bilim ve teknolojinin öngörüsü, eyleme çevrilerek küresel iş birliğine ivme kazandırıyor

İsviçre Federal Hükümeti ve Cenevre Kantonu tarafından kurulan ve Wellcome tarafından desteklenen GESDA, öngörücü bilim, diplomasi ve küresel iş birliğini ilerleten dünyanın en yenilikçi platformlarından biri olarak gösteriliyor. Misyonu, toplumları bilim ve teknolojiyle dönüşen bir dünyaya hazırlamak olan GESDA; birinci sınıf üniversiteleri, işletme okullarını, uluslararası kuruluşları ve diplomatik liderleri bir araya getiriyor. GESDA, farklı sektörlerden liderlere, gelecekteki atılımlar karşısında kararlı bir şekilde hareket edebilmeleri için gerekli öngörüleri, araçları ve bakış açısını kazandırıyor.

Öngörülü Liderlik için Küresel Müfredat (GCAL) ile karar vericiler geleceğe hazırlanıyor

Dünyanın en ileri görüşlü liderlik girişimlerinden biri olan Öngörülü Liderlik Zirvesi, GESDA'nın daha iyi, daha proaktif bir dünya şekillendirme vaadiyle beslenen ve küresel olarak koordine edilen bir hareketin parçası. GESDA aynı zamanda, geleceğe hazır karar vericiler yetiştirmek için küresel ölçekte yaygınlaştırılan Öngörülü Liderlik için Küresel Müfredat (GCAL) programının da yöneticisi. Öngörülü Liderlik Zirvesi, GCAL girişiminin beş resmi pilot merkezinden biri olan Sabancı Üniversitesi’nin bilimsel liderliğe, küresel iş birliklerine ve geleceği şekillendiren araştırmalara verdiği önemin somut bir yansıması olarak kabul ediliyor.