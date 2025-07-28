Onlar TV'den ICRYPEX açıklaması: Özel hayatından biz mi sorumlu olacağız?

İstanbul'da uyuşturucu temin ederek avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne neden olduğu iddia edilen kripto borsası ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme' ve 'Kadına karşı olası kast ile öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

Onlar TV ekibinden gazeteci Şule Aydın, Onlar TV'nin sponsoru olduğu iddia edilen ICRYPEX hakkında, ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer'in yalnızca birkaç bölüm için sponsor olduğunu açıkladı.

"Herhangi bir markanın sahibinin özel hayatı boyunca yaptığı şeylerden biz mi sorumlu olacağız"

Şule Aydın açıklamasında "Bir kripto varlık şirket var ve bu şirketin sahibi uyuşturucu madde kullanımından gözaltına alınıp tutuklandı. Bu haberlerin herhangi bir yerinde olmamız mümkün değil. Bu haberlerin bu şekilde verilmesi mümkün değil. Bizim sponsorumuz da olabilirdi ama bizim sponsorumuz değil. Yaklaşık 3.5 aydır bu kanalın bir sponsoru yok. Bu kanalın destekçileri var. Bu şirket 2 ya da 3 program sponsor olmuştu. Herhangi bir markanın sahibinin özel hayatı boyunca yaptığı şeylerden biz mi sorumlu olacağız. Derdiniz burada yapılan habercilik. Hesap vermesi gereken kişi kim burada." ifadelerini kullandı.