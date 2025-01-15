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Onlarca işletme kapatıldı! Sahte içki satan yerlerin ruhsatı iptal edildi

Sahte içki nedeniyle ölüm vakalarını artması İstanbul Valiliğini harekete geçirdi. Ekipler sahte içki tespit ettikleri 63 işletmenin ruhsatlarını iptal etti.

Haber Merkezi
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Onlarca işletme kapatıldı! Sahte içki satan yerlerin ruhsatı iptal edildi
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İstanbul’da sahte içkiden hastaneye başvuruların artışı ve ölüm vakalarının artışı Valiliği harekete geçirdi. Ekipler tarafından sahte ve kaçak içki sattığı tespit edilen işletmelere işlem yapıldı.

Ruhsatlar iptal edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını açıkladı.

63 işletme kapatıldı

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Gül paylaşımında, İstanbul Valiliği'nin kaçak içki ve sahte alkol kullanımına karşı daha etkili bir mücadele yürütebilmek için çıkardığı genelgeyi de duyurdu.

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