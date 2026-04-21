Onursal Adıgüzel dahil 19 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Ataşehir Belediyesi'ne yönelik “rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

45 adrese yapılan baskınlarda 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuz Kaya ve Orhan Aydoğdu, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan ile yapı, ruhsat ve imar birimlerinden sorumlu müdürler Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Nimet Karademir, Gülbin Ergünay ve Ezgi Nur Yılmaz yer aldı.

Ayrıca belediye çalışanları, mimarlar ve rüşvet çarkına dahil olduğu iddia edilen firma sahiplerinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, iki günlük gözaltı süresinin ardından bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Soruşturma kapsamında sonradan yakalaması yapılan 2 şüpheli ile birlikte toplam 20 şüpheliden 19 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilenler arasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de bulunuyor.