  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Operasyonla evlerinden alınan ünlüler, Dilan ve Engin Polat'la aynı odada tutulmak istemedi
Takip Et

Operasyonla evlerinden alınan ünlüler, Dilan ve Engin Polat'la aynı odada tutulmak istemedi

Ünlü isimler Maslak’taki Jandarma Genel Komutanlığı’nda ifade sırası beklerken Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle aynı odada oturmak istemedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Operasyonla evlerinden alınan ünlüler, Dilan ve Engin Polat'la aynı odada tutulmak istemedi
Takip Et

Dün sabahın erken saatlerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını önlemek amacıyla yapılan Jandarma operasyonunda çok sayıda ünlü oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomeninin gözaltına alınmasının yankıları devam ediyor.

Yasaklı madde kullanmak ve sosyal medyada uyuşturucu ve uyarı maddeleri özendirici paylaşım yapmak iddiasıyla ifadesi alınanların aralarında Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Kaan Yıldırım, Mert Yazıcıoğlu, Birce Akalay, Ceren Moray, Berrak Tüzünataç, İrem Derici, Kubilay Aka, Hadise Açıkgöz, Duygu Özaslan, Meriç Aral, Dilan Polat, Engin Polat ve Feyza Altun vardı. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü isimler Maslak’taki İl Jandarma Genel Komutanlığı’nda ifade sırası beklerken Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle aynı odada oturmak istemedi.

Başka odaya alındılar

Ünlüler, bu rahatsızlıklarını dile getirince Polat ailesi avukat Feyza Altun’un da olduğu başka bir bekleme odasına alındı.

Öte yandan ifade sırası beklerken Kaan Yıldırım da bir dönem beraberlik yaşadığı Hadise’nin olduğu odaya hiç girmedi. Farklı yerde ifade sırası bekledi.

"Biz kendimizden çok eminiz, alnımız ak başımız dik"

Dilan Polat eşiyle serbest kaldıktan sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayınladı:

“Ne oldu neden oldu sabah 7’de neden eve jandarma geldi bilmiyoruz. Henüz 2 hafta dolmadan kıl testimiz temiz gelmişken aynı şekilde suçlama farklı dosyadan şafak operasyonu ile mevcutlu alındık. İnsanın onuru gururu itibarı çok değerlidir. Hepsi zedelendi… Ve her seferinde kendimizi aklamak ile uğraştık. Biz Kendimizden çok eminiz, alnımız ak başımız dik… Vardır devletimizin bildiği boynumuz kıldan ince… Ancak çok üzgünüz lütfen bu testlerin sonuçlarını da böyle bangır bangır haber yapın olur mu? 

Çocuklarımın psikolojisi bu tarz durumlardan ötürü bozuluyor. Ben hayata tutunmaya çalışan bir anneyim. Biri çok küçük diğeri ergenlik döneminde çok zorlanıyoruz. Lütfen biraz empati yapın. Haksızlık çok zor. Kendini aklama çabası ise çok daha zor… Bu suçlamalar ile hiçbir zaman bir bağlantımız olmadığı gibi ortamında dahi bulunmadan 12 saat tutulmak evden alınmak itibarı toparlamak çok üzücü… Sevenlerimize sonsuz sevgiler iyi ki varsınız . Sabırla yeni çıkacak testleri bekleyeceğiz… Oysa ki bugün annemin 24. Senesi için evimde Mevlüt okutacaktım… Neye niyet, neye kısmet…. Hayırlısı…. ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİSİ İÇİN ADALET İSTİYORUM…”

Serbest bırakılan İrem Derici ve Hadise'den açıklama: En çok Meriç benim içime işlediSerbest bırakılan İrem Derici ve Hadise'den açıklama: En çok Meriç benim içime işlediGündem
Cüneyt Özdemir'den uyuşturucu operasyonuna tepki: Hayatımda ilk kez görüyorum!Cüneyt Özdemir'den uyuşturucu operasyonuna tepki: Hayatımda ilk kez görüyorum!Gündem
Gündem
İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da Bakanlıktan: İstanbul'un iki ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da Bakanlıktan: İstanbul'un 2 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı
Naci Görür, Kütahya depremi sonrası "Yeri ve yönü önemli" uyarısı yaptı
Naci Görür, Kütahya depremi sonrası "Yeri ve yönü önemli" uyarısı yaptı
AFAD duyurdu: Kütahya'da peş peşe depremler
AFAD duyurdu: Kütahya'da peş peşe depremler
Ankara'da su kesintisi: Kesikköprü hattındaki boru yenilendi, su akışı normale döndü
Ankara'da su kesintisi: Kesikköprü hattındaki boru yenilendi, su akışı normale döndü
Eskişehir'deki nadir element rezervleri neden tartışılıyor?
Eskişehir'deki nadir element rezervleri neden tartışılıyor?