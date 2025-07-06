Operasyonlar Ankara’ya sıçrar mı? Mansur Yavaş’tan açıklama geldi

CHP’li belediyelere yönelik Adana, Adıyaman, Antalya ve Büyükçekmece’de düzenlenen yeni operasyonlara tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur! Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Yavaş, konuya ilişkin gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

“Ankara’ya, Mansur Yavaş’a da bir operasyon gelir mi?”

Mansur Yavaş “Ankara’ya, Mansur Yavaş’a da bir operasyon gelir mi?” sorusuna da cevap verdi. “Tertemiz ismimizi kirletmeye niyetimiz yok” vurgusu yapan Yavaş şunları söyledi: Geldiğimizden beri biz şunu anlatmaya çalıştık. Kamu kurumlarının dürüst şekilde çalışacağını ispatlamaya çalıştık. Şeffaf şekilde tüm ihalelerimizi canlı yayınlıyoruz. 5 bin tanesi YouTube’da. Belediyede biri yanlış yaptı diye ben de o yanlışı yapmak zorunda değilim. Tertemiz ismimizi kirletmeye niyetimiz yok. Alnımız açık, korktuğumuz bir şey yok. Daha önce bu iftiraları atanların başına ne gelecekse yine gelir. Halk da hesabını sorar. Tutuklama tehdidi ile insanları ifadeye zorlarsanız bir yerde zaten iftara atacaktır. Alnımız açık, korktuğumuz bir şey yok. Daha önce bu iftiraları atanların başına ne gelecekse yine gelir. Halk da hesabını sorar.

"Mağdurların mağduriyetini halk telafi etmiştir”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alınmasına dair de konuşan Yavaş “ Zeydan Karalar, Seyhan Belediyesi'ndeki bir olaydan dolayı gözaltında. Delilleri 7 yıldır karartmadı da şimdi mi karartacak? Bunun halkta ters teptiğine inanıyorum. Bu hep seçimlere yansımıştır. Mağdurların mağduriyetini halk telafi etmiştir” dedi.

"Bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak?"

Yavaş, CHP’li belediyelere yönelik yapılan operasyonlara, sosyal medya hesabından daha önce şu sözlerle tepki göstermişti:

Madem Aziz İhsan Aktaş herkese para dağıtmış, o zaman bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak? Para verilen AK Partili isimler nerede? Onlar için neden aynı kararlılık gösterilmiyor? Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü, adaletin bir kesim için uygulanıp bir kesim için görmezden gelindiği bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi, adalete inanmamızı beklemesin. Buradan sesleniyoruz: Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur! Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz.