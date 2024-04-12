Ordu-Giresun Havalimanı’nda bazı seferler iptal edildi

Ordu’da akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

Hava yolu şirketleri tarafından İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Esenboğa Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen bir uçak ise Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirildi. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.