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Ordu-Giresun Havalimanı'nda seferler yeniden başladı

Ordu-Giresun Havalimanı'nda bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından uçuşlar yeniden başladı.

Haber Merkezi
AA
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Ordu-Giresun Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
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Resmi açılışı 2015'te yapılan, Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nda 16 Eylül'de başlatılan "Apron Genişletilmesi ve PAT Sahaları Onarımı" tamamlandı.

Bakım ve onarım çalışmalarının ardından Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak seferleri yeniden başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Pegasus Havayolları'na ait uçak saat 19.00'da havalimanına iniş yaptı.

Yolcularını boşaltan uçak, yeniden yolcu alarak aynı havalimanına geri döndü.

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