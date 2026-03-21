Ordu sahilinde mühimmat yüklü İDA bulundu
Ordu’da kıyıya vuran ve mühimmat yüklü olduğu tespit edilen insansız deniz aracı (İDA) kontrollü bir şekilde imha edildi.
Ordu Valiliği, Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi sahilinde kıyıya vuran insansız deniz aracına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 20 Mart 2026 Cuma günü kıyıya ulaşan aracın, 21 Mart Cumartesi günü İstanbul S.A.S Grup Komutanlığı ekiplerince incelendiği, aktif ve mühimmat yüklü olduğunun değerlendirildiği bildirildi.
Güvenlik riski nedeniyle söz konusu deniz aracının sahilden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta kontrollü olarak patlatılarak imha edildiği açıklandı.