Ordu'da denize girmek yasaklandı
Ordu Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşan yüksek dalga ve çeken akıntı tehlikesine karşı 20-21 Haziran tarihlerinde il genelindeki tüm sahillerde denize girişi yasakladı.
Ordu Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde denize girmenin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, rüzgarın etkisiyle denizde yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluştuğu, yurttaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı ifade edildi.
Açıklamada, "Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu" kararı doğrultusunda, 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günlerinde il genelindeki tüm sahillerde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Yurttaşlardan yasağa uymaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istenirken, denetimlerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüleceği aktarıldı