Ordu'da denize girmek yasaklandı

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Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Temmuz Çarşamba günü il genelindeki sahillerde rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü il genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Vali Muammer Erol, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarını isteyerek, üzücü olayların yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Yetkililer de vatandaşları yüksek dalga ve rip akıntısına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.