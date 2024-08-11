  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ordu'da erken Bizans dönemine ait yeni bir zemin mozaiğine ulaşıldı
Takip Et

Ordu'da erken Bizans dönemine ait yeni bir zemin mozaiğine ulaşıldı

Ordu'daki Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nda, erken Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği"ne ulaşıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ordu'da erken Bizans dönemine ait yeni bir zemin mozaiğine ulaşıldı
Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ordu Müzesi Müdürlüğümüzün başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında rastlanılan eser, Ordu ilinde açığa çıkarılan ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıyor. Projede çalışan ve kazı ekibimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milattan sonra 5-6. yüzyıl

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve Doç. Dr. Seçkin Evcim'in bilimsel sorumluluğunda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında rastlanılan eser, Ordu'da açığa çıkarılan ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıyor.

Aziz Konstantin ve Helena Manastırı Kilisesi’nde açığa çıkarılan in-situ zemin mozaiği, üslup ve biçim dikkate alındığında, milattan sonra 5 ile 6'ncı yüzyıl arasına tarihlendiriliyor.

In-situ zemin mozaiği, üslup ve biçim bağlamında değerlendirildiğinde, mozaikteki geometrik ve bitkisel motiflerin Erken Bizans döneminde yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.

Özel Kuvvetler’de dikkat çeken atamalar: 2020’den bu yana en kapsamlı kadro değişimi yaşandıÖzel Kuvvetler’de dikkat çeken atamalar: 2020’den bu yana en kapsamlı kadro değişimi yaşandıGündem
Denizova Güneş Enerji Santrali'nin açılışı gerçekleştirildiDenizova Güneş Enerji Santrali'nin açılışı gerçekleştirildiŞehirler
11 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...11 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Bakanlıktan 'Burger' kararı: Yumurta ve ete düzenleme geliyorBakanlıktan 'Burger' kararı: Yumurta ve ete düzenleme geliyorEkonomi

 

Gündem
Mersin'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede
Mersin'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede
AK Parti MYK yarın toplanıyor: İşte masadaki konular
AK Parti MYK yarın toplanıyor: İşte masadaki konular
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstatistikler yayımladı: AYM'ye bireysel başvurular arttı!
İstatistikler yayımladı: AYM'ye bireysel başvurular arttı!
Özel Kuvvetler’de dikkat çeken atamalar: 2020’den bu yana en kapsamlı kadro değişimi yaşandı
Özel Kuvvetler’de dikkat çeken atamalar: 2020’den bu yana en kapsamlı kadro değişimi yaşandı
Atlı Köşk ihalesi iptal edildi: Avukat 200 milyon lirayı ödemedi
Atlı Köşk ihalesi iptal edildi: Avukat 200 milyon lirayı ödemedi