Ordu’da "patpat" uçuruma yuvarlandı: 4 ölü



Kaza, Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Tunçel (49) yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede patpat sürücüsü Yusuf Tunçel (49), ablası Ayşe Tunçel (63) ve yengesi Güler Tunçel'un (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücünün eşi Nurten Tunçel (52) ile oğlu Onur Tunçel (24) ve kızının çocukları Burak Asaf Ç. (8) ve kardeşi Uhud Ali Ç. (6), ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi ile ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Burak Asaf Ç. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.