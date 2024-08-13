  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ordu'da sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı: 10 daireli bina tahliye edildi
Takip Et

Ordu'da sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı: 10 daireli bina tahliye edildi

Ordu'da 11 Ağustos tarihinde etkili olan sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkılan 10 daireli bina yeni istinat duvarı yapılana kadar geçici olarak tahliye edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ordu'da sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı: 10 daireli bina tahliye edildi
Takip Et

Altınordu ilçesinde 11 Ağustos tarihinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, yollar ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmaların ardından binalardaki ve yollardaki sular tahliye edildi.

Su baskını nedeniyle yıkıldı

Şahincili Mahallesi 623 Sokak'ta üzerinde ise 2 binanın bulunduğu istinat duvarı, su baskını nedeniyle yıkıldı. 10 daireli binalardan birisi, olay yerinde AFAD ve ilgili ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından geçici olarak tahliye edildi. Ekipler binanın olduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı.

Gerekli güvenlik önlemleri alındı

Mahalle Muhtarı Sezgin Güzelordu, “Binamızın arka kısmında etkili olan sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı. Maddi hasar meydana geldi, çok şükür can kaybı ve yaralanma yok. Bunun sonucunda Valimiz Muammer Erol, AFAD yetkililerimiz ve tüm ekiplerimizin incelemeleri sonucu burada gerekli güvenlik önlemleri alındı, burada 2 binamızdan birisinde 10 daire boşaltıldı. Geçici olarak meskenleri oturuma kapatıldı. İstinat duvarının yapılmasının ardından meskenlere geçilir diye düşünüyorum” diye konuştu. AFAD Müdürü Osman Işık, yeni bir istinat duvarının yapılmasının ardından meskenlerin yeniden kullanıma açılacağını belirtti.

Refah Partili Belediye Başkanı partisinden istifa ettiRefah Partili Belediye Başkanı partisinden istifa ettiGündem

 

"Sorgum sudan otu melezi" ile hayvancılıkta yem maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor"Sorgum sudan otu melezi" ile hayvancılıkta yem maliyetinin düşürülmesi hedefleniyorEkonomi

 

Gündem
TBMM, 16 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor
TBMM, 16 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor
Yanlış sünnet hayatını kararttı; 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi: 3 gözaltı
Yanlış sünnet hayatını kararttı; 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi: 3 gözaltı
Refah Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti
Refah Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti
Diyarbakır'da 6 milyon 48 bin kök kenevir imha edildi
Diyarbakır'da 6 milyon 48 bin kök kenevir imha edildi
İSKİ duyurdu: İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ duyurdu: İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç?
YKS istatistikleri açıklandı: 23 bin 738 kontenjan boş kaldı
YKS istatistikleri açıklandı: 23 bin 738 kontenjan boş kaldı