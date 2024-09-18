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Ordu'da şüpheli paket paniği! Polisler harekete geçti

Ordu'da bir şahıs, dolmuştan indikten sonra valizlerini taşıyamayınca bir tanesini yol kenarında bıraktı, şüpheli paket ihbarı ile polis ekipleri harekete geçti.

Haber Merkezi
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Ordu'da şüpheli paket paniği! Polisler harekete geçti
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Olay Ordu Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdi Türkmen., dolmuştan indikten sonra yükü fazla olduğu için bir kısmını taşıdı, bir valizini ise yol kenarında bıraktı. Valizin şüpheli olduğunu değerlendiren vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Yapılan incelemenin ardından valizde tehlikeli madde olmadığı görüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Valizin etrafı emniyet şeridi ile kapatıldıktan sonra ise valizin sahibi gelerek, kendisine ait olduğunu söyledi. Yapılan incelemenin ardından valiz içerisinde tehlikeli bir madde olmadığı görüldü.

Valizin sahibi Hamdi Türkmen, “Arabadan indim, diğer eşyalarımı pazar alanına götürdüm. Sonradan bunu almak için geri geliyordum, bu esnada valizi ihbar etmişler. Buraya geldiğimde polis ekipleriyle birlikte açtığımızda su tesisat ve hırdavat ürünleri çeşitleri var, tehlike arz edecek bir şey yok” dedi.

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