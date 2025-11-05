  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ordu’da taş ocağında göçük: Enkaz altında kalanlar var
Takip Et

Ordu’da taş ocağında göçük: Enkaz altında kalanlar var

Ordu’da taş ocağında meydana gelen göçükte 2 kişi enkaz altında kaldı. Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ordu’da taş ocağında göçük: Enkaz altında kalanlar var
Takip Et

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte 2 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Alınan bilgilere göre, Ordu-Çamaş karayolu yakınlarında bulunan taş ocağında çalışma esnasında göçük oluştu.

Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

NYT’nin dijital aboneleri arttı kârı beklentiler aştıNYT’nin dijital aboneleri arttı kârı beklentiler aştıŞirket Haberleri

 

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiyesiz Avrupa Birliği eksik kalırDışişleri Bakanı Fidan: Türkiyesiz Avrupa Birliği eksik kalırGündem

 

Gündem
Süreç Komisyonu'nun yarınki toplantısı ertelendi
Süreç Komisyonu'nun yarınki toplantısı ertelendi
Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' komisyonu üyesi grup başkanvekillerini kabul etti
Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' komisyonu üyesi grup başkanvekillerini kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiyesiz Avrupa Birliği eksik kalır
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiyesiz Avrupa Birliği eksik kalır
AK Parti'li Yavuz, Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanı adaylığı" için TBMM'yi işaret etti
AK Parti'li Yavuz, Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanı adaylığı" için TBMM'yi işaret etti
Eski belde belediye başkanı Mehmet Koyuncu gözaltına alındı
Eski belde belediye başkanı Mehmet Koyuncu gözaltına alındı
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına tepki paylaşımı yapan sanıklara tahliye kararı
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına tepki paylaşımı yapan sanıklara tahliye kararı