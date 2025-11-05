Ordu’da taş ocağında göçük: Enkaz altında kalanlar var
Ordu’da taş ocağında meydana gelen göçükte 2 kişi enkaz altında kaldı. Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladı.
Ordu’nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte 2 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Alınan bilgilere göre, Ordu-Çamaş karayolu yakınlarında bulunan taş ocağında çalışma esnasında göçük oluştu.
Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.