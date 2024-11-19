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Ordu'daki istismar iddiası bakanlığı harekete geçirdi: Bebek ve annesi devlet himayesine alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ordu'nun Ünye ilçesinde bir şahsın kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine valiliğin harekete geçtiğini, bebek ve annesinin ise devletin himayesine alındığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Ordu'daki istismar iddiası bakanlığı harekete geçirdi: Bebek ve annesi devlet himayesine alındı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir kişinin kendi çocuğına istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "Ordu Ünye'de bir şahsın kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine Ordu İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Sağlık kontrolleri yapılan bebek ve annesi Bakanlığımızca devlet himayesine alınmıştır. Ayrıca uzman ekiplerimizce anneye psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadeleri yer aldı.

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