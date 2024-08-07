  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı
Takip Et

Organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı

Kırklareli merkezli 4 ilde elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "KUYU-15" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli merkezli 4 ilde, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında 30 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da, elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli iki organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

​​​​​​​Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 30 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler️." ifadelerini kullandı.

İlk belirlemelere göre 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi."

İndirim pompaya yansıdı: İşte 7 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...İndirim pompaya yansıdı: İşte 7 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Piyasaların yön ne olur? Risk ortamında hangi yatırım aracı daha mantıklı?Piyasaların yön ne olur? Risk ortamında hangi yatırım aracı daha mantıklı?Ekonomi
Kiracı-ev sahibi tartışmaları alevleniyor: Fahiş kira fiyatlarını biz belirlemiyoruz!Kiracı-ev sahibi tartışmaları alevleniyor: Fahiş kira fiyatlarını biz belirlemiyoruz!Ekonomi
Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Gündem

 

Gündem
İrfan Can Kahveci'den Yusuf Dikeç pozu! Gol sevinciyle gündem oldu
İrfan Can Kahveci'den Yusuf Dikeç pozu! Gol sevinciyle gündem oldu
MEB, yeni kararı duyurdu: Yaz tatili süresi kısaltılıyor
MEB, yeni kararı duyurdu: Yaz tatili süresi kısaltılıyor
Bolu Dağında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Bolu Dağında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi olan Sirena Marine’nin fabrikasında yangın
Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi olan Sirena Marine’nin fabrikasında yangın
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında deprem
SON DAKİKA: Adana'da peş peşe korkutan depremler! Çevre illerde de hissedildi
Adana'da peş peşe depremler: Çevre illerde de hissedildi