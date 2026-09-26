Orgeneral Dalkıran İngiliz mevkidaşı Orgeneral Smyth ile F-4E'yle uçtu
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth Konya'daki F-4E/2020 uçaklarıyla uçuş yaptı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Dalkıran ve Smyth, Ankara'daki görüşme sonrası Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına giderek 111'inci Jet Filo Komutanlığına bağlı F-4E/2020 uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi.
Açıklamada, Orgeneral Dalkıran ve Smyth'in uçuş anlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.