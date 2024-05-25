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Orgeneral Kadıoğlu, HÜRJET ile test uçuşu yaptı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
AA
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Orgeneral Kadıoğlu, HÜRJET ile test uçuşu yaptı
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 22 Mayıs 2024 tarihinde TUSAŞ tesislerini ziyaret ederek ülkemizin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Kadıoğlu'nun uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.

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