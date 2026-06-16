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Orgeneral Tokel, İngiliz mevkidaşı Orgeneral Walker'ı kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Orgeneral Tokel, İngiliz mevkidaşı Orgeneral Walker'ı kabul etti
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker’ı kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.Orgeneral Tokel, İngiliz mevkidaşı Orgeneral Walker'ı kabul etti - Resim : 1