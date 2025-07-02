Orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67'ye çıkarılacak! Kanun teklifi TBMM'de

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin 65 olan yaş haddi 67'ye yükseltilecek.

Rütbe terfi şartlarında düzenlemeye gidiliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yarın görüşülecek çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin etki analizinden yapılan derlemeye göre, subayların rütbe terfi şartlarına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidiliyor.

Buna göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlığında kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış muharip sınıfı general veya amiraller, korgeneral-koramiral ve orgeneral-oramiral rütbelerine terfi edebilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte albay, tuğgeneral, tuğamiral, tümgeneral ve tümamiral rütbelerinde bulunan muharip sınıfı personelin korgeneral-koramiral ve orgeneral-oramiralliğe yükselebilmeleri için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlaması şartı aranmayacak.

Harp akademileri eğitimini başarıyla tamamlayan personel, kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılacak.

Personel ihtiyacı karşılanacak

Etki analizinde, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) belirli rütbelerde görevin gereği olarak ortaya çıkan personel ihtiyacının karşılanacağı ifade edildi.

Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 36 general ve amiral bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebiliyorken, yapılacak düzenlemeyle bu sayı 60'a çıkarılıyor.

General ve amiral sayısı 47'den 75'e yükseltilecek

Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanı'nın teklifi üzerine Yüksek Askeri Şura'nın kararı ile hizmete devam ettirilen general ve amiral sayısı da 47'den 75'e yükseltilecek.

Yaş haddi 67'ye çıkarılacak

Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin 65 olan yaş haddi 67'ye çıkarılacak, yaş hadlerinin birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

Etki analizinde, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında çok sayıda personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmesi olmak üzere, çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerin nitelikli personel ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi için hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerin hizmet süresinin uzatılabilmesi ve orgeneral-oramirallerin yaş hadlerinin artırılması maksadıyla söz konusu maddede düzenleme yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Halk plajlarını 6 milyon kişi ziyaret etti

Öte yandan teklifle Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Düzenlemeyle ücretsiz girişli günübirlik tesislerin Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılması halinde, bu tesislerin münhasıran Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü veya en az yüzde 45 ortağı olan şirketler tarafından işletilebilmesi amaçlanıyor. Böylece halk plajlarının kamu yararı esas alınarak, kar amacı gözetilmeksizin sağlıklı, düzenli ve ücretsiz biçimde işletilmesinin devamının sağlanması hedefleniyor.

Teklifin etki analizine göre, bu kapsamda geçen ay itibarıyla 19 halk plajı hizmet verirken, bugüne kadar söz konusu halk plajları yaklaşık 6 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görev alanları ile ilgili faaliyet sürdüren 1 milyar 850 milyon lira bütçe büyüklüğüne sahip toplam 93 döner sermaye işletmesi bulunuyor.

Teklifle, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli personelin ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinde düzenlemeye gidiliyor. Toplamda 12 bin memur ve sözleşmeli personel ile sınırlı olmak üzere her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere her bir saat için fazla çalışma saat ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücretinin ödenmesi, fazladan 347 milyon 535 bin 360 lira ek maliyete neden olacak. Bu rakamın, 2025 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine oranı ise binde 1,5 olarak öngörülüyor.

Düzenlemeyle turizm sektöründe çalışan işçilerin haftalık izinlerini 10 günlük süre içinde kullanabilmesine imkan tanınıyor. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgeli tesis sayısı 7 bin 467, yatak sayısı ise 1 milyon 196 bin 511. Düzenleme kapsamına 7 bin 467 konaklama tesisinde çalışanlar dahil olacak.

914 Özel İstihdam Bürosu faaliyet gösteriyor

Teklifle Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlüklerince uygulanan idari para cezalarına karşı açılan davalarda yetkisizlik nedeniyle iptal kararı verilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Etki analizine göre, bu kapsamda Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerince geçen ay sonuna kadar 24 bin 186 dosyada yaklaşık 1,67 milyar lira idari para cezası uygulandı.

Düzenleme ile açık iş ilanlarının birleştirilmesi, vatandaşlara tek platformdan anlık olarak yaklaşık 210 bin civarında iş sunulması amaçlanıyor. Bu çerçevede geçen ay sonu itibarıyla 788'i merkez, 126'sı şube olmak üzere 36 ilde 914 Özel İstihdam Bürosu faaliyet gösteriyor. Bu bürolardan 51'i merkezde, 55'i şubede olmak üzere 106'sında geçici iş ilişkisi yetkisi bulunuyor. Buna göre, Türkiye İş Kurumunun yıllık ortalama açık iş sayısı 2 milyon 600 binken, bu rakam özel istihdam bürolarında 853 bin 573 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İş Kurumunun anlık açık iş sayısı yaklaşık 100 bin olurken, özel istihdam bürolarında bu veri 110 bine yaklaştı.

Türkiye İş Kurumunun izni olmaksızın geçici iş ilişkisi yetkisi faaliyetleri, iş arayanlardan ücret ve benzeri menfaat temini, yurt dışı hizmet akitlerinin Türkiye İş Kurumuna onaylatılmaması ve müfettişlerce istenen bilgi, belge, kayıt ve defterlerinin 15 gün içerisinde ibraz edilmemesi durumlarında bürolara idari para cezaları uygulanıyor. Bu kapsamda geçen ay sonuna kadar 347 dosyada yaklaşık 9,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ceza tutarı, 1 Ocak 2025'ten itibaren ise 100 dosyada yaklaşık 3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 28 ülkede birimi var

Etki analizine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Almanya'da 14, Fransa'da 4, Avusturya, Hollanda ve İsviçre'de 3, Suudi Arabistan ve Belçika'da 2, ABD, Avustralya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Danimarka, Irak, İtalya, İngiltere, İsveç, Kanada, Katar, Kazakistan, Kuveyt, KKTC, Libya, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ukrayna'da birer birimi bulunuyor.

Bakanlık, 2019'dan bu yana, Yurtdışı Teşkilatı Bilgi Yönetim Sistemini kullanıyor. Sistem üzerinden 2019'dan bu yana yurt dışı birimleri tarafından yaklaşık 77 bin belge düzenlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), 2018'de 69 bin 320, 2019'da 86 bin 727, 2020'de 4 bin 850, 2021'de 12 bin 961, 2022'de 15 bin 745, 2023'te 38 bin 596, 2024'te 15 bin 688, bu yıl ise nisan ayı itibarıyla 1145 yurt dışı borçlanma başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan 2018'de 48 bin 363, 2019'da 54 bin 147, 2020'de 4 bin 837, 2021'de 8 bin 825, 2022'de 7 bin 193, 2023'te 221 bin 998, 2024'te 8 bin 685 ve 2025 Nisan itibarıyla 434'ünün ödemesi gerçekleştirildi.