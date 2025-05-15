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Örgüt adına işlenen suçlara düzenleme geliyor: Yeni tahliyeler yolda

AYM’nin verdiği sürenin bitmesine kısa bir süre kala Yeni Yargı Paketi’ne eklenecek düzenleme ile ‘örgüt adına suç işleme’ ifadesinin daha belirgin hâle getirilmesi ve hapis cezalarında indirim yapılması öngörülüyor.

Haber Merkezi
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Örgüt adına işlenen suçlara düzenleme geliyor: Yeni tahliyeler yolda
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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararı doğrultusunda, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) önemli bir değişiklik yapılacak.

Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlere verilen cezalarda indirime gidilecek; bu suçlara ilişkin yeni alt ve üst sınırlar belirlenecek. CHP’nin başvurusu üzerine AYM, söz konusu ceza hükmünü iptal etmişti. Yeni yasal düzenleme bu iptal kararının gereğini yerine getirecek şekilde hazırlanıyor.

AYM, TCK’nın ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ başlıklı 220’nci maddesinde yer alan ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ hükmü ile ‘Silahlı örgüt’ başlıklı 314’üncü maddesindeki ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ hükmünü bu yılın başında iptal etmişti.

Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar ile üye olmayıp da örgüt adına suç işleyenlere aynı cezanın verilmesinin orantısız olduğu değerlendiriliyordu. AYM kararının süresinin dolmasına kısa bir süre kala AK Parti harekete geçti.

Yeni Yargı Paketi’ne eklenecek düzenleme ile, ‘örgüt adına suç işleme’ ifadesinin daha açık ve net bir şekilde tanımlanması, ayrıca bu suça verilen hapis cezalarında indirime gidilmesi planlanıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, AK Parti kaynakları, söz konusu cezaların indirileceğini ve yeni alt ve üst sınırlar belirleneceğini belirtti. Yeni düzenlemenin yapılıp cezaların indirilmesi durumunda, bu suçtan cezaevinde bulunanların da yararlanarak tahliye edilmesi gündeme gelecek.

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