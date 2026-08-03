Örgüt üyelerinin cezası ertelenecek
Terörsüz Türkiye hedefinde hazırlanan ve ‘çerçeve yasa’ olarak adlandırılan düzenleme için AK Parti, MHP ve DEM yazım heyeti hafta sonu da mesai yaptı. Devam eden müzakerelerin ardından çerçeve yasa metne dökülecek. AK Parti heyeti tarafından da Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol Grubu’na sunulacak ve ortak imza istenecek.
BESTİ KARALAR / ANKARA
Partilerin ortak imzasıyla teklifin Meclis’e sunulması hedefleniyor. Örgüt üyelerine denetimli serbestlik yerine ceza erteleme verilecek. Bu süre 3 yıl olarak öngörülürken, TCK’nın 53/1 “hak yoksunluğu” maddesi uygulanacak. Cezaevlerinde bulunan 4 bin 500 PKK’lıdan 3 bin 600 hükümlü çerçeve yasadan yararlanacak.
Adam öldürme ve cinsel suçlar hariç
EKONOMİ'nin edindiği bilgilere göre; suça karışmamış örgüt üyelerine Türkiye’ye dönmeleri halinde denetimli serbestlik mi yoksa ceza erteleme mi verilmesi uzun uzun tartışıldı. En son varılan noktada, Türkiye’ye dönecek örgüt üyelerine adam öldürme ve cinsel suçlar dışında ceza ertelemesi verilecek. Bu sürenin de 3 yıl olması öngörülüyor. Yasada yer alacak sürede örgüt üyelerinin herhangi bir suça karışmamaları halinde tamamen serbest sayılacaklar. Suça karışmayan terör örgütü üyelerinin, sicillerinde de terör örgütü üyeliğinin silinip silinmeyeceği de müzakereler sırasında tartışılan konular arasında yer aldığı belirtildi.
“Hak yoksunluğu” uygulanacak
Örgüt üyelerine, verilmesi öngörülen ceza ertelenmesiyle 3 yıl süreyle hak mahrumiyeti getirilecek. Bu kişilere, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53/1. maddesi “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma (hak yoksunluğu)” uygulanacak.
Belirlenen sürede seçme-seçilme, kamu görevinde bulunma, belirli meslekleri yapma veya yasal yetkileri kullanma gibi kanuni haklarından yoksun bırakılacak.