Örgütlenmeyi kolaylaştırıcı işkolu yönetmelik değişikliği yayımlandı

Mehmet KAYA

ANKARA - Sendikaların örgütlenme önündeki engellerden biri olarak gördüğü ve işverenlerce suistimal edildiği yönünde itirazları bulunan işkolu yönetmelik değişikliği yapıldı. Buna göre, yetki süreci başlamış, (sendikanın toplu sözleşme imzalama yetkisine ulaşmasını sağlayan kadar üye yapmış olması) işyerlerinde, işveren tarafından işkolu tespitine yapılan itiraz ve davalar süreci durdurmayacak. İşkolu tespiti değişse bile, o karar toplu sözleşme döneminden sonraki ilk dönemde yürürlüğe girecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İşkolları Tespit Yönetmeliği değişikliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Buna göre İşkolu tespiti Çalışma Bakanlığınca yapılacak. Bakanlık işkolu tespitinde, sicil kayıtları, SGK tescil belgesi, vergi, meslek kuruluşları kayıtları gibi kayıtlara bakabilecek, yerinde denetim yapabilecek ya da işyeri temsilcilerini toplantıya çağırabilecek. Resmi Gazetede yayımlanacak işkolu tespit kararına 15 gün içinde dava açılabilecek, açılan dava 6 işgünü içinde Bakanlığa bildirilecek.