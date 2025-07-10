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Orhan Gencebay kiracısıyla mahkemelik oldu

Orhan Gencebay, Sarıyer'de bulunan dükkânının kirasını ödemediğini iddia ederek işletmeciyle mahkemelik oldu.

Haber Merkezi
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Orhan Gencebay kiracısıyla mahkemelik oldu
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Orhan Gencebay’ın, Sarıyer Rumeli Kavağı Mahallesi’nde bir işletmeci tarafından restoran olarak kullanılan bir dükkânını bulunuyor. İddiaya göre, işletmeci, 8 bin liralık kirayı üst üste ödemedi. Bunun üzerine Orhan Gencebay, kiracısına ilk olarak ihtarname çekti.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, ödemenin yine yapılmaması üzerine ise Gencebay, mahkemeye başvurarak tahliye davası açtı. Gencebay, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, kiracısının uyarıları dikkate almadığını, mağdur edildiğini ve bu nedenle dükkânının tahliye edilmesini talep etti.

Dava yeniden görülecek

Yerel mahkeme, Orhan Gencebay'ı haklı buldu ve kiracının dükkânı tahliye etmesine karar verdi. Ancak işletmeci, tahliye kararının ağır olduğunu ve kirasını zamanında ödediğini iddia ederek karara itiraz etti ve dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

İtirazı değerlendiren üst mahkeme, işletmecinin talebini yerinde görerek dosyayı yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye geri gönderdi.

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