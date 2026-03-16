  Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin iddialara eşi Sevim Emre'den yalanlama
Orhan Gencebay’ın sağlık durumuna ilişkin iddialara eşi Sevim Emre’den yalanlama

Orhan Gencebay'ın Covid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve gözetim altına alındığı yönündeki iddialara eşi Sevim Emre'den yanıt geldi. Emre, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Bu haber asılsızdır. Orhan Bey kale gibi” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Orhan Gencebay’ın sağlık durumuna ilişkin iddialara eşi Sevim Emre’den yalanlama
Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar gündem oldu. Gencebay'ın yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırıldığı ve Covid-19 şüphesiyle gözetim altına alındığı öne sürülürken, eşi Sevim Emre'den bu iddialara yalanlama geldi.

Haberlerde sanatçının yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırıldığı ve Covid-19 geçirdiği şüphesi nedeniyle gözetim altına alındığı iddia edildi.

Söz konusu iddiaların ardından Sevim Emre açıklama yaptı. 2. Sayfa'ya konuşan Emre, “Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi maşallah. Allah onu korusun” ifadelerini kullandı.

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Gencebay'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığına ilişkin haberi paylaşarak, “Bu haber asılsızdır. Orhan Bey kale gibi” dedi.

