Orhan Gencebay’ın sağlık durumuna ilişkin iddialara eşi Sevim Emre’den yalanlama

Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar gündem oldu. Gencebay'ın yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırıldığı ve Covid-19 şüphesiyle gözetim altına alındığı öne sürülürken, eşi Sevim Emre'den bu iddialara yalanlama geldi.

Söz konusu iddiaların ardından Sevim Emre açıklama yaptı. 2. Sayfa'ya konuşan Emre, “Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi maşallah. Allah onu korusun” ifadelerini kullandı.

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Gencebay'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığına ilişkin haberi paylaşarak, “Bu haber asılsızdır. Orhan Bey kale gibi” dedi.