  3. Orient Ekspres 1 Ekim’de İstanbul’a gelecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Venice Simplon Orient Ekspres’in bu yıl ikinci kez Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, trenin Paris’ten başlayan seferinin 1 Ekim’de İstanbul’a ulaşacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Fransa’nın başkenti Paris’ten yola çıkan tren Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ülkemize ulaşacak. 1 Ekim 2025 tarihinde saat 08.00’de Türkiye’ye giriş yapacak tren, 3 Ekim’de saat 14.05’te Bakırköy’den hareket ederek aynı gün 23.30’da Kapıkule’den çıkış yapacak” dedi.

16 vagondan oluşuyor

Venice Simplon Orient Express’in toplam 16 vagondan oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren yolculuğu seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. İstanbul’a trenle gelen yolcular dönüşlerini uçakla yapıyor. İstanbul-Paris seferine ise yeni bir yolcu grubu katılıyor” dedi.

Bakan Uraloğlu, trenin bu yılki ilk seferini 4 Haziran’da Türkiye’ye giriş yaparak gerçekleştirdiğini ve 6 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’dan ayrıldığını belirtti.

