Orman alanlarının deniz kıyısında kalan bölümü özel mülkiyete tahsis edilebilecek
Orman alanlarından kıyı kenar çizgisi deniz tarafında yer alan devletin tasarrufu altındaki alanlar özel mülkiyete veya tahsisli yatırımlara tahsis edilebilecek.
Resmi Gazete'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisiyle ilgili karar yayımlandı.
Yönetmelikteki detaylara göre Bakanlığın tasarruf hakkı verilen orman alanlarından kıyı kenarı çizgisinin deniz tarafında kalan alanların kamuya açık olması şartıyla kullanma izni verilerek tahsis sınırları içinde dahil edilebilecek.
Yönetmeliğin "ek alan tahsisi" başlıklı 12. maddesine eklenen fıkraya göre, Bakanlığa tasarruf hakkı verilen orman alanlarından kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanlar, kamu kullanımına açık olmak şartıyla, kullanma izni verilmek suretiyle tahsis sınırları içerisine dahil edilebilecek.