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‘Orman Benim’ kampanyası Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleşecek

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünce orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "Orman Benim" kampanyası bu yıl da 9 Mayıs'ta tüm Türkiye’de çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Göleti’nde 7’den 70’e her yaştaki gönüllü vatandaşlarla birlikte orman temizliği yaparak, etkinliklere katılacaklar.

Haber Merkezi
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‘Orman Benim’ kampanyası Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleşecek
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Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle, orman yangınlarının riski her geçen yıl artıyor. Türkiye’de son 10 yılın verilerine göre, orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı nedenlerle meydana geliyor.

Bu ciddi tabloya karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Orman Benim” kampanyası, 2025 yılında da güçlü bir katılımla devam ediyor.

9 Mayıs 2025 Cuma günü İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek kampanya etkinliklerinde, orman içi ve çevresindeki yangın riski taşıyan kuru otlar, çalılar, alt dal budamaları ve çevreye atılmış atıklar temizlenecek. Kampanya ile vatandaşların orman yangınlarının önlenmesinde doğrudan rol alması teşvik edilecek.

İzmir’deki ana etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı da katılarak kampanyaya destek verecek. Tarım ve Orman Bakanı, bu katılımıyla sadece teknik önlemlerin değil, toplumsal birlik ve duyarlılığın da ne kadar önemli olduğunun altını çizecek.

Yangınlara neden olan ihmaller arasında; tarımsal atıkların yakılması, sönmemiş sigaraların doğaya atılması, kontrolsüz piknik ateşleri, enerji hatlarındaki ihmaller ve doğaya bırakılan cam/plastik gibi yanıcı atıklar yer alıyor.

“Orman Benim” kampanyası, bu ihmal zincirine dur demek ve ormanların herkesin ortak emaneti olduğunu hatırlatmak için önemli bir çağrı niteliği taşıyor. Toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile orman yangınlarının sayısının azaltılması ve mevcut söndürme kapasitesinin daha verimli kullanılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

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