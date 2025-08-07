  1. Ekonomim
  3. Orman Genel Müdürlüğü'nden "yüksek yangın riski" uyarısı: Lütfen açık alanda ateş yakmayalım
Orman Genel Müdürlüğü, aşırı sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın riskinin arttığını duyurdu. Yurttaşlara açık alanda ateş yakmamaları, sigara izmariti atmaktan kaçınmaları ve olası yangın durumlarında 112’yi aramaları çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) aşırı sıcak, şiddetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle yangın riskinin yüksek olduğunu bildirerek, yurttaşları dikkatli olmaya çağırdı.

OGM'nin sosyal medya hesabından "Yüksek yangın riski uyarısı" başlığıyla yapılan açıklamada, yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, “Yeşil vatan yangın riski altında. Lütfen açık alanda ateş yakmayalım. Sigara izmaritini doğaya atmayalım. Ormanda ateş veya duman gördüğümüzde 112’yi arayalım. Ormanlarımızı ve geleceğimizi ateşe atmayalım” ifadeleri kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanı da uyarmıştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün önümüzdeki bir haftanın çok riskli olduğunu dile getirmişti.

15 Ekim'e kadar ekiplerin yangınlara karşı teyakkuz halinde olduklarını vurgulayan Yumaklı, "Arkadaşlarımız kıyafetlerini çıkarmadan araçların konuşlu olduğu yerlerde duruyorlar olaya daha hızlı müdahale etmek için. Bu sadece bizim problemimiz değil, tüm dünya bu yangınlarla boğuşuyor" ifadelerini kullanmıştı.

