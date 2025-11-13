Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçak Hırvatistan'da düştü: Pilot şehit oldu

Hırvat basınının haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kullanılan bir AT-802 uçağı Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarındaki Krivi Put mevkiinde düştü. Rijeka-Zagreb-Rijeka dairesel uçuşu sırasında saat 16:53'te radarla teması kesilen uçak için derhal arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Olay yerine itfaiye, polis ve 20 kişilik kurtarma ekibi sevk edildi.

Pilotun cansız bedenine ulaşıldı

Yaklaşık bir saat sonra ekipler kaza yerine ulaştığında, uçağın alevler içinde yandığını tespit etti. Yangın söndürüldükten sonra, uçakta bulunan pilotun cansız bedenine ulaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangın söndürme uçağının enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldığını duyurarak "Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

Kazanın sis nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor

Kazanın sis nedeniyle rota değiştiren iki uçaktan biri olduğu ve diğer uçağın Krk Adası'na güvenli bir iniş yaptığı bildirildi. Kazanın kesin nedeni henüz bilinmemekle birlikte, olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.

Bakanlıktan açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir." denildi.