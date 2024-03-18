Orman haftası ne zaman? Orman haftası şiirleri
Her yıl mart ayında kutlanan Orman haftası yani bir diğer adıyla ağaç bayramında, çocuklara ağaçların ve ormanların önemi aşılanıyor. Orman haftası, Türkiye'de okullarda 21 - 26 Mart tarihleri arasında kutlanan bir haftadır. Orman haftası ne zaman? Orman haftası şiirleri neler? İşte detaylar…
Orman haftası ne zaman?
Orman Haftası, Türkiye'de okullarda 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan bir haftadır.
1973 yılından bu yana 21 Mart "Dünya Ormancılık Günü", içinde bulunulan haftada da "Orman Haftası" olarak kutlanmaktadır. Orman haftası ve ağaç bayramı olarak da adlandırılır. Amacı çocuklara ormanların önemini öğretmektir. Hafta boyunca fidan dikilir ve ağaç ile ormanların doğa ve ekonomiye katkıları anlatılır.
Orman haftası şiirleri
ORMANCILAR MARŞI
Ağaçların kökleri,
Kardeş gibi toprakla.
Senin bizce farkın yok,
Dalgalanan bayrakla.
Ormancıyız, keseriz,
Seni kesen her eli.
Vatanını sevenler,
Ormanı da sevmeli.
Seni candan sevmeyen
Duygusuzdur, utansın.
Toprak eğer vatansa,
Sen de bize vatansın...
İ. Hakkı SUNAT
YURDUMUN ORMANLARI
Yemyeşil hayat taşır,
Yurdumun ormanları.
Ufuklara ulaşır,
Yurdumun ormanları.
Yaş kesmek zulüm size,
Hak değil ölüm size,
Varmıyor elim size,
Yurdumun ormanları.
Sizi kesen kalır aç,
Ölümde bile muhtaç,
Kefenden önce ağaç,
Yurdumun ormanları.
Küçükse de yaşımız,
Yolundadır başımız,
Yarın can yoldaşımız,
Yurdumun ormanları...
Mehmet İhsan BULUR
AĞAÇ DİYOR Kİ
Ben küçücük bir ağacım,
Yurdumun bir bahçesinde,
Topraklar tüterken görün,
Dallar da çiçeklensin de.
Her şeyimle yararlıyım,
İnsanoğluna dünyada,
Çiçeğim, yaprağım, gölgem
İri dallı zerdalimle.
Kuşlar mutlu şarkısını
Hep dalımda söylerler,
Şen arılar vızır vızır,
Kokuma koşup gelirler.
Sakın sakın dalımızı,
Çocuklar çekip kırmayın.
Çakınızla gövdemizde
Derin yaralar açmayın.
Halim YAĞCIOĞLU