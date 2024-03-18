Orman haftası ne zaman? Orman haftası şiirleri

Orman haftası ne zaman?



Orman Haftası, Türkiye'de okullarda 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan bir haftadır.

1973 yılından bu yana 21 Mart "Dünya Ormancılık Günü", içinde bulunulan haftada da "Orman Haftası" olarak kutlanmaktadır. Orman haftası ve ağaç bayramı olarak da adlandırılır. Amacı çocuklara ormanların önemini öğretmektir. Hafta boyunca fidan dikilir ve ağaç ile ormanların doğa ve ekonomiye katkıları anlatılır.

Orman haftası şiirleri

ORMANCILAR MARŞI

Ağaçların kökleri,

Kardeş gibi toprakla.

Senin bizce farkın yok,

Dalgalanan bayrakla.

Ormancıyız, keseriz,

Seni kesen her eli.

Vatanını sevenler,

Ormanı da sevmeli.

Seni candan sevmeyen

Duygusuzdur, utansın.

Toprak eğer vatansa,

Sen de bize vatansın...

İ. Hakkı SUNAT

YURDUMUN ORMANLARI

Yemyeşil hayat taşır,

Yurdumun ormanları.

Ufuklara ulaşır,

Yurdumun ormanları.

Yaş kesmek zulüm size,

Hak değil ölüm size,

Varmıyor elim size,

Yurdumun ormanları.

Sizi kesen kalır aç,

Ölümde bile muhtaç,

Kefenden önce ağaç,

Yurdumun ormanları.

Küçükse de yaşımız,

Yolundadır başımız,

Yarın can yoldaşımız,

Yurdumun ormanları...

Mehmet İhsan BULUR

AĞAÇ DİYOR Kİ

Ben küçücük bir ağacım,

Yurdumun bir bahçesinde,

Topraklar tüterken görün,

Dallar da çiçeklensin de.

Her şeyimle yararlıyım,

İnsanoğluna dünyada,

Çiçeğim, yaprağım, gölgem

İri dallı zerdalimle.

Kuşlar mutlu şarkısını

Hep dalımda söylerler,

Şen arılar vızır vızır,

Kokuma koşup gelirler.

Sakın sakın dalımızı,

Çocuklar çekip kırmayın.

Çakınızla gövdemizde

Derin yaralar açmayın.

Halim YAĞCIOĞLU