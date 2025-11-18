Orman Müdürlüğü duyurdu: İstanbul'da 21 mahalleye 'şap' karantinası
Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı nedeniyle 21 mahallenin koruma ve gözetim maksadıyla karantinaya alındığını duyurdu.
İstanbul’un Şile ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bölgede karantina süreci başlattı. Alınan önlemler doğrultusunda 21 mahallede karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
21 mahalleye karantina tedbirleri uygulandı
Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yapılan kontroller sonucu ilçemizde şap hastalığı çıkmış olup koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahalleye karantina tedbirleri uygulanmıştır. Koruma bölgesi olarak, Tekke, Yazımanayır, Yaylalı mahalleleri, gözetim bölgesi olarak ise, Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz, Akçakese mahalleleri olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.