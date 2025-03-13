Orman ürünleri işleme fabrikasında yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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Bolu'nun Mengen ilçesinde orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İlçede bulunan orman ürünleri işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
İhbar üzerine bölgeye Bolu merkez ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanların ve alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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