  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Orman ürünleri işleme fabrikasında yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Takip Et

Orman ürünleri işleme fabrikasında yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Orman ürünleri işleme fabrikasında yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Takip Et

Bolu'nun Mengen ilçesinde orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İlçede bulunan orman ürünleri işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

İhbar üzerine bölgeye Bolu merkez ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanların ve alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aşılama programına yeni aşılar eklendiSağlık Bakanlığı duyurdu! Aşılama programına yeni aşılar eklendiGündem

 

AKMİB Başkanı Saadettin Çağan: “Döviz bozdurma zorunluluğunun düşürülmesi rahatlama sağlayacak”“Döviz bozdurma zorunluluğunun düşürülmesi rahatlama sağlayacak”Şehirler

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vicdanlarını tatile çıkarmış olanlara aldırmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vicdanlarını tatile çıkarmış olanlara aldırmıyoruz
Gelenek bu yıl da bozulmadı: Yaren leylek yuvasına geldi
Gelenek bu yıl da bozulmadı: Yaren leylek yuvasına geldi
Aleyna Çakır davasında, Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
Aleyna Çakır davasında, Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aşılama programına yeni aşılar eklendi
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aşılama programına yeni aşılar eklendi
Bakan Yerlikaya'dan başıboş köpek açıklaması: Belediyeler 2 ayda bir denetlenecek
Bakan Yerlikaya'dan başıboş köpek açıklaması: Belediyeler 2 ayda bir denetlenecek
Isparta'da kediye tekme atan kişi gözaltına alındı
Isparta'da kediye tekme atan kişi gözaltına alındı