Orman yangılarına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Erkenez Mahallesi kırsalında orman yangınını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye 2 helikopter ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan müdahaleyle sürdüğünü, şu ana kadar 8 hektar civarında orman arazisinin zarar gördüğünü belirtti.

Osmaniye

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gafarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 6 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Avşa Adası'ndaki arazi yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nda çıkan arazi yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Avşa Adası'ndaki yerleşime uzak kırsal bölgede henüz bilinmeyen nedenle arazi yangını çıktı.

Otların alev aldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 2 vidanjör ve 3 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Güzören Mahallesi'nde yerleşim yerleri ve seralara yakın bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangın, büyümeden kontrol altına alındı.