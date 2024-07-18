Yangına giden Bergama Orman İşletme Müdürü kazada hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde dün saat 15.13 çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme uçağı, helikopter ve yer ekibiyle müdahale edilirken, Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ulaştırma personeli Özgür Dilsiz idaresindeki kamyonet, saat 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve Dilsiz bulundukları yerden çıkarılarak helikopter ile İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi. Dönertaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, yaralı araç sürücüsünün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bakan Yumaklı'dan taziye mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Şahin Dönertaş için taziye mesajı yayımladı.

Yumaklı, mesajında, "İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Orman İşletme Müdürü, kardeşimiz Şahin Dönertaş'a Allah rahmet eylesin. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum." ifadesini kullandı.