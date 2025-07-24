Orman yangınında şehit olan Tolunay Kocaman 10 gün önce evlenmiş

Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale ederken şehit olan orman işçisi 28 yaşındaki Tolunay Kocaman'ın şehadet haberinin annesi Hatice ve babası Hüseyin Kocaman'a verilmesinin ardından Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Mahalledeki camiden de sela okundu.

Yaklaşık bir ay önce Kırka Orman İşletme Şefliği'nde göreve başladığı belirtilen ve 14 Temmuz'da evlenen Kocaman'ın, eşi Burcu Kocaman ile 3 gün önce balayından döndüğü öğrenildi.

"Çok korkusuz biriydi"

Tolunay Kocaman'ın çocukluk arkadaşı ve komşusu olan Eti Maden İşletmeleri itfaiyesinde görevli Arif Taş, 3 gün önce balayından dönen arkadaşının iki gün önce Bilecik'teki orman yangınına gittiğini ancak Eskişehir'deki yangın için aynı gün döndüğünü söyledi.

Seyitgazi ilçesindeki orman yangınının ilk günü birlikte görev yaptıklarını anlatan Taş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1 ay önce göreve başlamıştı. Şehit olduğu gün, öğleden sonra yangın bölgesine erzak yardımı götürdüm. Tolunay geldi su takviyesi almak için. Aracından neşeyle indi. Hatta 'Açılın Tolunay geldi' dedi. Birbirimize sarıldık. Bana 'Seni bugün göremedim' dedi. Ona su verdim. Arabadak biraz erzak vardı. Ona 'Acıkırsan yersin' diyerek verdim. Son anılarımızmış. Yangın sırasında telefonla da bir görüşme sağladık. Birbirimize bölgelerimizi sorduk. Bölgesindeki yangının çok kötü olduğunu söyledi. Çok korkusuz biriydi. 'Ben yaparım ederim" derdi."

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.