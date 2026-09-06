Orman yangınları soruşturmasında 70 şüpheli tespit edildi: 16 tutuklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026’dan bugüne kadar 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, şüphelilerden 16’sının tutuklandığını bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.
Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:
ORMANLARIMIZI YAKANLAR ADALETTEN KAÇAMAYACAK! Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın liderliğinde; Yeşil Vatanımızı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda ise 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
16 kişi tutuklandı
1 Haziran 2026’dan bugüne kadar ise 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden; 16’sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde; yangınların nedenlerini, ihmali veya kastı bulunan kişileri ve olayların tüm boyutlarını titizlikle araştırmaya devam ediyor. Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak; orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz.
ORMANLARIMIZI YAKANLAR ADALETTEN KAÇAMAYACAK!— Akın Gürlek (@abakingurlek) September 6, 2026
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; Yeşil Vatanımızı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
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