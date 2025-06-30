Orman yangınlarında son durum | Avokado ve zeytin bahçeleri zarar gördü

Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte son 48 saatte ise 150 orman yangını çıktı.; ülke genelindeki yangınlarla mücadele de kesintisiz sürüyor.

Bilecik-Sakarya sınırı, İzmir'in Aliağa, Foça ile Bornova ilçelerinde ve Balıkesir'de meydana gelen orman yangınları söndürüldü.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarındaki yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılarak yerleşim yerlerine sıçradı.

Bu arada Gaziemir'de çıkan orman yangını da Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı. Bazı bölgelerde evler tahliye edildi, araçlar alevlere teslim oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün gece yaptığı son açıklamada; ülke genelinde çıkan orman yangınlarından 9'unun büyük olduğunu ve bunlardan Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak ve Doğanbey yangınlarının henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.

Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Bugün ülkemizde 77 yangın oldu. Bunlardan 53'ü orman dışındaydı. Bunu orman içi, orman dışı diye belirtmek istemiyorum ama burada sadece bir orman yangınından bahsetmediğimizi aslında komple bir mücadele içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunlardan 9 tanesi büyüktü. Bunlardan Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak ve Doğanbey devam ediyor. 3 yangın da ciddi."

Tahliyelerle ilgili bilgi aktaran Bakan Yumaklı, “Şu an için boşaltılan 4 köy ve 2 mahalle vardı. Yerleşim yerlerinden boşaltılması gerekenler varsa da onları da koordineli bir şekilde boşaltacağız. Şu an için gerek duymuyoruz. Toplamda 3 vatandaşımız dumandan etkilendiğini söyledi ama hastaneye gittiklerinde ayakta tedavileri yapıldı. Onların herhangi bir sağlık tehlikesi yok” diye konuştu.

18 gözaltı, 1 tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya, Manisa, İzmir ve Balıkesir'deki orman yangınlarına ilişkin 17 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Son olarak Buca'daki yangınla ilgili de 1 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Alevler, yerleşim yerlerine kadar girdi. Alevler Seferihisar'ın Yeni Orhanlı Mahallesi ile Ürkmez mevkindeki Cumhuriyet ve Atatürk mahallerine kadar ulaştı.

Mahallede alevlerin sıçradığı 3 ev zarar gördü. Vatandaşlar evlerini tahliye edip bölgeden uzaklaşmaya başladı.

Gaziemir ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, bir helikopter, 3 arazöz ve bir su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangın Galericiler Sitesi'ne sıçradı

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı. Yangını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, alevlerin iş yerlerine sıçramaması için çaba harcıyor.

Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden çıkarmaya çalışıyor. Emniyet ekipleri de TOMA'larla yangına müdahale ediyor.

Yangında çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangının olduğu bölgede otoyola çıkış yolları kapatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Manisa

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın ikinci gününde devam etti. Yangının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı; Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesine bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken vatandaşlar Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi.

Gece boyunca karadan yürütülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla beraber hava desteği de sağlandı.

Yangını kontrol altına almak amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 10 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ile bir çok kurum temsilcisiyle gönüllüler görev yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Akşam saatlerinde Yumaklı, Manisa Akhisar'daki yangının şiddetli rüzgar sebebiyle yeniden başladığını açıkladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Antalya

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Beyobası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yaklaştığı 1 evin tahliye edildiği, bazı avokado ve zeytin bahçelerinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirtildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.