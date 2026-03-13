Orman yangınlarını önleme projesi tanıtıldı

FİKRİ CİNOKUR

Antalya İli Yangın Önleme Projesi Tanıtım Toplantısı, Antalya Valisi Hulusi Şahin yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, Vali Yardımcıları Hulusi Arat ve Salih Yüce, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Antalya Valisi Şahin, orman yangınlarını önleme projesi hakkında bilgi verdi. Antalya’nın orman varlığı bakımından Türkiye’de birinci sırada yer aldığını belirten Vali Şahin, ülke orman varlığının yüzde 5’inin Antalya’da bulunduğunu söyledi. Bu orman zenginliğinin aynı zamanda büyük bir riski de beraberinde getirdiğini ifade eden Vali Şahin, şunları kaydetti, ‘’Her yıl orman yangınları nedeniyle büyük miktarda alanımızı kaybediyoruz. 2021 yılında Manavgat’ta 60 bin hektar ormanlık alanı kaybettik. Dolayısıyla esas olan, orman yangınlarının söndürülmesinden ziyade orman yangınlarının hiç oluşmadan önlenmesi. Bunu başardığınız zaman çok daha az maliyetle konuyu çözmüş oluyorsunuz.’’

Riskli alanlar belirlendi

Meslek hayatının 40 yılını orman yangınlarıyla mücadelede geçiren Orman Genel Müdür Yardımcılığı’ndan emekli Nurettin Doğan’ın fikir babalığında ve proje yöneticiliğinde ‘Antalya Orman Yangınlarını Önleme Projesi’ başlıklı çalışma yaptıklarına dikkat çeken Vali Hulusi Şahin, şöyle devam etti, ‘’Projenin temel ilkeleri alan ve zaman daraltma. Proje önleme amaçlı çalışmaları içeriyor. Riskli alanları, tehditleri orman yangını açısından tespit etmeniz lazım. Çok titiz bir çalışmayla son beş yılda Antalya’da çıkan tüm orman yangınları tespit edildi ve haritalandı. Böylece ortaya yangın yönünden kritik alanlar çıktı. Ayrıca bu bölgede halen görev yapan, geçmişte görev yapmış, bölgede yaşayan ve bölgeyi bilen herkesle de aylardır görüşülmesi sonucu kritik yerler tespit edildi. Orman yangını açısından riskli alanların belirlenmesinden sonra riskli zamanları da çalıştık. Bu dönemlerde, bu yerlerde tedbir aldığımızda aslında meselenin çoğunu çözmüş olacağımızı gördük.”