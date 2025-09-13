  1. Ekonomim
57 yaşındaki bir kadın, hayvanlarını ararken ormanda ayı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takip Et

Sivas’ta kaybolan hayvanlarını ormanda arayan kadına ayı saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. Ballıca köyünde yaşayan S.Ş. (57), Gümüşcek mezrasında kaybolan hayvanlarını aramaya çıktı.

Yaşlı kadın, ayı saldırısına uğradı

Hayvanlarının ormanda olabileceğini düşünen kadın, ayı saldırısına uğradı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

Ormanda kâbusu yaşadı! Yaşlı kadına ayı saldırdı - Resim : 1

Ayının pençelerinden zor kurtuldu

Vücudunun çeşitli kısımlarından yaralanan kadın önce Suşehri Devlet Hastanesi’ne, ardından ambulans helikopter ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi aciline kaldırıldı. 57 yaşındaki kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

