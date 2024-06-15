Ormanlık alanlara girilmesi yasak il sayısı 37’ye yükseldi

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 9, Ege'de 6, Akdeniz'de 9, İç Anadolu'da 6, Karadeniz'de 5, Güney Doğu'da 2 ildeki ormanlara farklı tarihlerde giriş yapılamayacak.

Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esasları belirlendi, bazı bölgelerde ateş yakılması tamamen yasaklanırken, alınan kararlarla, sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizlikten kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.

Ormanlık alanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihleri şöyle: