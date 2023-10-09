Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi Meclis'e sunuldu

ANKARA (EKONOMİ) Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birlemiş Milletlerin (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclise sunuldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev süresi, Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren bir yıl uzatılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, daha önce BM Güvenlik Konseyi kararıyla Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) kurulduğu belirtilerek, Türkiye’nin Afrika’da istikrarın sağlanmasına katkı sağladığı kaydedildi. Tezkerede, “ Afrika’da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiştir” denildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresinin bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.