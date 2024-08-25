  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor! Uluslararası 10 hava yolu şirketi güvenlik gerekçesiyle İsrail seferlerini iptal etti
Takip Et

Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor! Uluslararası 10 hava yolu şirketi güvenlik gerekçesiyle İsrail seferlerini iptal etti

İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan gerginlik sebebiyle uluslararası 10 hava yolu şirketinin İsrail'e yapılacak 52 seferi iptal ettiği ve yüzlerce seferin de ertelendiği belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor! Uluslararası 10 hava yolu şirketi güvenlik gerekçesiyle İsrail seferlerini iptal etti
Takip Et

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'ın haberine göre, Fransız Havayolları ile Transavia Hava Yollarının da aralarında bulunduğu 10 yabancı hava yolu şirketi İsrail'e seferlerini iptal etti.

Yüzlerce sefer ertelendi

İsrail'e 52 sefer tamamen iptal edilirken, yüzlerce sefer de ertelendi.

Haberde, İsrail uçuşlarına devam eden sayılı yabancı şirketler arasında olan Fransız Havayollarının da Tel Aviv'e gidiş dönüş seferlerini iptal ettiğine dikkati çekti.

Temmuz sonlarından bu yana yaklaşık 20 uluslararası hava yolu şirketi bölgede kapsamlı bir savaş çıkma ihtimalini gerekçe göstererek İsrail'e seferlerini iptal etmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah’ın İsrail’i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan’a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Bunun ardından Hizbullah, Beyrut’ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’e 30 Temmuz’da düzenlenen suikasta karşı İsrail’e misilleme başlattığını açıklamıştı.

Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedeflendiğini ifade etmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını ve İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.

Dünyanın en zengin aileleri açıklandı! İşte en çok göç ettikleri ülkeDünyanın en zengin aileleri açıklandı! İşte en çok göç ettikleri ülkeEkonomi
Mourinho 5 isim için kararını verdi!Mourinho 5 isim için kararını verdi!Spor
Gündem
Sivas'ta midibüsün devrildi: 16 kişi yaralı
Sivas'ta midibüsün devrildi: 16 kişi yaralı
Kapıkule'de 2024'ün yolcu ve araç rekoru kırıldı
Kapıkule'de 2024'ün yolcu ve araç rekoru kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz
Terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz
İstanbul Fatih'te otelde yangın! Çok sayıda ekip bölgede
İstanbul Fatih'te otelde yangın! Çok sayıda ekip bölgede
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
AFAD duyurdu: Yağışlarda mahsur kalan 1065 kişi tahliye edildi
AFAD duyurdu: Yağışlarda mahsur kalan 1065 kişi tahliye edildi