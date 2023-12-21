Ortak bildiride hukukun üstünlüğü, demokrasi, ekonomi ve Rusya vurgusu

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 80. Toplantısı'nın ardından ortak bildiri yayımlandı.

Ortak bildiri yayımlayan eş başkanlar İsmail Emrah Karayel ve Sergey Lagodinksy, Türkiye ile AB arasındaki diyaloğun her alanda güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Karma Parlamento Komisyonu toplantılarının düzenli aralıklarla yapılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek, toplantıda, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı ve Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Komisyonu ve AB Dış İlişkiler Servisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Batı Avrupa, Batı Balkanlar, Türkiye ve Birleşik Krallık'tan Sorumlu Direktör Yardımcısı Marko Makovec, AB Konseyi Dönem Başkanlığı adına İspanya Büyükelçiliği Konsolosu Luis Romera Pintor ve Türk Hükümeti ile AB kurumlarının diğer temsilcilerinin görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Karma Parlamento Komisyonu, Türkiye-AB ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele almış, ayrıca güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ve sınamalar hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Eş başkanlar, Türkiye'nin gelecekteki AB üyeliği açısından AB ile Türkiye arasında daha derin bir işbirliği geliştirilmesinin öneminin altını çizmişlerdir. Hukukun üstünlüğü, demokrasi, ekonomi ve bilhassa Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı bağlamında güvenlik ve savunmanın yanı sıra enerji ve gıda güvenliğine odaklanarak ortak sorunlara ortak çözümler bulma ihtiyacını teyit etmişlerdir. Eş başkanlar ayrıca Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı barışa yönelik sürecin başlatılması, her iki tarafın şiddet eylemlerini durdurması ve sivil kayıpların derhal son bulması yönünde çağrıda bulunmuşlardır.

Bu çerçevede eş başkanlar, Karma Parlamento Komisyonunun aday ülke Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla zengin ve yapıcı bir diyalog için çalışmaya devam edeceğini yinelemişlerdir; ayrıca Türk Hükümeti'ni ve AB kurumlarını, Brüksel'de üst düzey diplomatik temasları da içeren, daha aktif bir diyalog içinde bulunmaya teşvik etmektedirler. Eş Başkanlar, Karma Parlamento Komisyonu toplantılarının daha düzenli gerçekleştirilmesi suretiyle Türkiye-AB ilişkilerinin parlamenter boyutunun geliştirilmesi için çaba göstereceklerini vurgulamışlardır."