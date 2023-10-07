Ortak tatbikat sona erdi
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla Bakü'de düzenlenen Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı sona erdi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla düzenlenen Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı (Eternity-2023) sona erdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Yönetim Enstitüsü Askeri Oyunlar Merkezi'nde düzenlenen Eternity-2023 tatbikatının tamamlandığı bildirildi.
Tatbikatın 3 ülkenin askeri personeli ve ilgili devlet kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlendiği ifade edilen açıklamada, tatbikatta stratejik öneme sahip projelerin korunmasına yönelik görevlerin icra edildiği belirtildi.
Açıklamada, 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki karşılıklı işbirliği ve uzlaşmanın güçlendirilmesi amacıyla yapılan tatbikattaki tüm görevlerin başarıyla yerine getirildiği kaydedildi.